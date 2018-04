Un entraînement des unités spéciales de la police fédérale tourne mal: un policier grièvement blessé par une balle

Un policier a été grièvement blessé vendredi à la suite d'un incident de tir lors d'un exercice des unités spéciales de la police fédérale au domaine "Goetsenhoven" à Tirlemont, indique lundi la police fédérale dans un communiqué. L'homme a été touché par une balle. Le comité P a ouvert une enquête.

"Ses jours ne sont désormais plus en danger", précise la police fédérale. "L'exercice faisait partie intégrante de la formation préparant les policiers de ces unités à leurs interventions délicates et souvent dangereuses. Ils suivent un programme d'entraînement strict impliquant notamment des simulations réalistes". Ce sont ces hommes qui étaient par exemple intervenus rue du Dries en mars 2016 et avaient interpellé Salah Abdeslam. "Lors de ce type d'exercice, ils utilisent les armes et les munitions employées en situation réelle, dans des bâtiments et sur des terrains agréés et équipés à cet effet", explique la police.

"Les participants ne se prennent néanmoins jamais pour cible; l'objectif n'était donc absolument pas de pratiquer le tir de précision à balle réelle lors de cet exercice." Le comité P a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident. "Les collègues de la Direction des Unités spéciales, fortement touchés, bénéficient d'un soutien psychologique", souligne la police fédérale dans son communiqué. Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon a donné un message de soutien au policier sur Twitter. "Tout notre soutien au police des unités spéciales de la police fédérale qui a été grièvement blessé lors d'un exercice. Nos pensées vont vers lui mais aussi à sa famille".