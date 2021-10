Un fan belge de Manchester City agressé et "laissé pour mort": les joueurs du club anglais lui adressent un message de soutien (vidéo)

Les joueurs de Manchester City ont adressé vendredi un message de soutien sur les réseaux sociaux à destination du supporter flamand grièvement blessé à la suite d'une agression survenue mardi après le match de Ligue des Champions opposant les Citizens au Club de Bruges. L'homme de 63 ans, originaire de Ninove, souffre de lésions cérébrales.



Mardi soir, le sexagénaire, fan du club de football anglais de Manchester City, avait été grièvement blessé à la suite d'une agression par des fans brugeois sur un parking le long de la E40 à Tronchiennes (Drongen). La nouvelle de l'agression a ému le groupe de joueurs de Manchester City. Vendredi, l'entraîneur Pep Guardiola a arboré un tee-shirt floqué du message "Nous sommes avec toi, Guido", lors de sa conférence de presse. Plusieurs joueurs ont également enregistré un message au fan. "Nous pensons tous à vous, continuez à vous battre", a déclaré le milieu de terrain Ilkay Gündogan. "Nous avons eu vent de votre histoire. Nous sommes solidaires. Continuez à vous battre et vous vous en remettrez", a ajouté le défenseur Nathan Aké. Son coéquipier Ruben Dias lui a également demandé de "continuer à se battre". "Nous pensons tous à vous", a réagi Bernardo Silva, indiquant que l'ensemble du groupe croisait les doigts pour son rétablissement. "Restez fort", a dit Rodri, et de conclure "vous reviendrez plus fort".

La police a arrêté cinq personnes dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont été interrogés mercredi pour faire la lumière sur l'implication de chacun d'entre eux. Les cinq suspects ont dû passer une nuit en cellule et ont comparu devant le juge d'instruction à Gand dans la journée de jeudi. Trois individus ont été soupçonnés de négligence coupable mais libérés sous conditions, notamment l'interdiction d'assister à des matches de football. L'homme qui a commis l'agression et celui qui a subtilisé l'écharpe du fan dans la station-service ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.