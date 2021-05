Un foyer du variant indien dans une maison de repos d'Anvers: un résident vacciné est décédé, comment l'expliquer?

3,6 millions de belges ont déjà reçu une première dose de vaccin anti-Covid jusqu'à présent. La campagne de vaccination est en place depuis le mois janvier, et nombreux sont les Belges qui se questionnent à ce propos. BEL RTL vous offre la possibilité de poser vos questions à des spécialistes : ils sont disponibles aujourd'hui de 8h à 17h par téléphone. Ce centre d'appel est joignable au 0800 23 530.

Parmi les questions que vous vous posez : certaines concernent le variant indien. Voici un cas concret :

Ce week-end, dans une maison de repos de Borsbeek, en province d'Anvers, un homme vacciné (deux doses) est décédé du coronavirus. Un foyer du variant indien a été découvert dans cette maison de repos : 5 résidents ont été contaminés. Ils sont actuellement isolés, et les visites ont été interrompues.

Comment expliquer ce décès ? Est-ce forcément lié au variant indien ? Benoit Muylkens, virologue à l'UNamur, éclaircit la situation. "La vaccination, bien que très efficace, montre dans l'ensemble des études, 95% d'efficacité. Ce n'est donc pas 100%. On peut donc penser que cette personne fait partie des gens qui ne répondent pas correctement au vaccin, et ne sont donc pas protégés contre la maladie, même dans ses formes graves. Par ailleurs, cette personne a certainement des antécédents médicaux, et c'est donc sur un terrain déjà fragilisé que ce décès lié au coronavirus est survenu. Dans l'ensemble de la population, il y a encore des décès imputables au coronavirus, pas nécessairement liés aux variants."

Pour l'instant, l'origine de la présence du variant indien dans cette maison de repos est inconnue. Tous les résidents ont reçu leurs deux doses.