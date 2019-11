Un futur centre d'asile en feu à Bilzen: les pompiers constatent des traces d'effraction

Un incendie s'est déclaré dimanche soir dans un bâtiment destiné à devenir un centre d'accueil temporaire pour les demandeurs d'asile à Bilzen, près d'Hasselt (province de Limbourg).

Il est très probablement d'origine criminelle, a-t-on appris ce lundi auprès des pompiers locaux. Lorsque les hommes du feu sont arrivés sur place, ils ont en effet directement constaté des traces d'effraction. Personne n'a été blessé mais les dégâts matériels sont conséquents.

L'incendie a été remarqué vers 23h30 dans ce bâtiment, situé à Grote-Spouwen, et qui était auparavant une maison de repos. En raison des fumées, il a été conseillé aux résidents locaux de garder fenêtres et portes fermées. Une recommandation levée une fois le feu maîtrisé et la fumée réduite.

Deux manifestations avaient eu lieu récemment contre l'ouverture du futur centre de Fedasil, qui devait accueillir 140 personnes. Des riverains y avaient participé, de même que des Limbourgeois originaires d'autres régions de la province.

Dans l'intérêt de l'enquête, police et parquet ne souhaitent pas commenter les faits. Si ce n'est que des traces d'effraction ont bien été découvertes, ce qui laisse à penser que des inconnus ont pénétré dans le bâtiment. Le laboratoire judiciaire, un expert en incendie et un chien spécialisé dans la détection des foyers des incendies vont à présent être mobilisés.