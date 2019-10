Un hommage rendu à Julie Van Espen à la cathédrale d'Anvers: ses amis publient une vidéo émouvante

Plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage aujourd'hui à Julie Van Espen, l'étudiante anversoise assassinée en mai dernier. Une cérémonie était organisée à la cathédrale Notre-Dame d'Anvers.

Plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage ce dimanche à Julie Van Espen, l'étudiante anversoise assassinée en mai dernier, à l'occasion d'une cérémonie commémorative à la cathédrale Notre-Dame d'Anvers. Des membres de sa famille, des amis et des étudiants étaient présents. Durant la cérémonie, l'évêque d'Anvers Johan Bonny a rendu hommage à l'enthousiasme et à la spontanéité de Julie Van Espen.

Hier, samedi, les étudiants de l'Université d'Anvers ont mis en ligne une vidéo rendant hommage à Julie van Espen.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

--

Ils ont accompagné la vidéo d'un long message:

"Julie Van Espen. Un nom qui a soudainement semblé familier à tout le monde en mai. La photo avec son sourire radieux et ses yeux étincelants s’est répandue dans toute la Belgique. (…) Derrière ce visage heureux, il y avait une personne unique avec une personnalité particulière.

Avec cette vidéo, nous, les amies de Julie, voulons partager son message:

Comment elle pouvait transformer son énergie inépuisable en intérêt et en appréciation pour tous;

Comment elle pouvait apprécier les petites choses, comme un beau coucher de soleil ou une promenade matinale dans la forêt;

Comment elle pouvait exprimer son amour et son bonheur de manière très expressive et à maintes reprises. (…) Julie a donné sa vie dans la lutte contre les violences sexuelles. Cette lutte n'a pas nécessairement été inutile. Julie a commencé un mouvement. Nous voulons continuer ce mouvement. "



Rappel des faits

Le jour de sa disparition, le 4 mai, la jeune femme de 23 ans devait rejoindre des amies à vélo à Anvers depuis la commune de Schilde. Le lendemain, des vêtements tâchés de sang et le panier de son vélo avaient été retrouvés à proximité du canal Albert, où son GSM avait également émis un dernier signal. Son corps a finalement été retrouvé le 6 mai dans le canal Albert à Merksem, entre Schilde et Anvers. La police a arrêté le suspect, Steve Bakelmans, le même jour après qu'il eut été filmé en rue, le panier du vélo de Julie Van Espen en main.