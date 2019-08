Un homme avait poignardé à mort son voisin à Zonnebeke: "Il a agi sur un coup de tête", assure son avocat

Le trentenaire qui a poignardé son voisin à Zonnebeke (Flandre occidentale) jeudi dernier, a agi sur un coup de tête, a indiqué mardi son avocat, Me Randall Huysentruyt. Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre.



La victime a été poignardée par son voisin dans le quartier du Boudewijnpark, non loin du parc d'attractions Bellewaerde. Les deux hommes se disputaient souvent, pour des problèmes de nuisances sonores notamment. "A un moment donné, il est sorti de ses gonds", selon son avocat. "Il a agi sur un coup de tête. C'est également ce qu'il a dit lors de ses interrogatoires avec la police et le juge d'instruction. Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre, mais cela pourrait toujours être requalifié en homicide involontaire."

L'enquête devra définir s'il y avait ou non une forme de préméditation. L'homme a comparu devant la chambre du conseil mardi et reste en détention. Sa compagne a également été arrêtée, puis relâchée.