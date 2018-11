Un homme condamné à un an de prison pour avoir menacé de mort Theo Francken

Le tribunal correctionnel de Louvain a condamné mercredi un homme de 46 ans à un an de prison pour avoir proféré des menaces de mort à l'encontre du secrétaire d'Etat Theo Francken (N-VA) et du procureur de Flandre orientale Johan Sabbe.

Samuel V., 46 ans, avait menacé de mort Theo Francken en septembre de l'an dernier. Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration avait directement porté plainte contre X. Johan Sabbe avait reçu des menaces similaires et s'était lui aussi porté partie civile. Des agents de police, des avocats et des magistrats avaient également été menacés dans un courriel adressé à la police de Louvain.

Le dossier a conduit les enquêteurs en France, où l'auteur des menaces aurait rejoint la légion étrangère. Mais on aurait perdu sa trace. Il a été condamné par défaut.