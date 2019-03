Un homme "confus" tente de foncer avec sa voiture dans le cortège du carnaval d'Alost: il voulait "donner une leçon"

Un homme a tenté de foncer dans la foule avec une voiture démunie de plaques d'immatriculation au cours de la procession d'ouverture du carnaval d'Alost. Sa tentative a échoué et il n'a pas fait de victime. Les policiers ont pu maîtriser rapidement le conducteur et prendre les clés de la voiture. Selon VTM, une batte de baseball et des couteaux ont été retrouvé dans la voiture.

Le parquet de Flandre orientale n'a toutefois pas confirmé l'information selon laquelle des couteaux ont été retrouvés dans le véhicule. Il précise toutefois que l'intéressé était sous influence de somnifères.

Selon le bourgmestre Christoph D'Haese, il ne s'agit pas d'un incident à motif terroriste, mais d'un homme confus.

Le conducteur a été privé de liberté et est interrogé. Il aurait des antécédents psychiatriques. Il a dit à la police qu'il voulait "donner une leçon à Alost".

Quelque 800 personnes assurent la sécurité du carnaval d'Alost.