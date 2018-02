Un homme de 48 ans originaire de Rixensart a mortellement poignardé sa partenaire de 62 ans jeudi matin à Meise (Brabant flamand), a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde.

Les faits se sont produits après une dispute. La victime a été touchée au niveau des poumons et a succombé à ses blessures.



Le quadragénaire a été interpellé et sera interrogé plus tard dans la journée. Le parquet a envoyé le laboratoire judiciaire et un médecin légiste sur les lieux.