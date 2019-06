Un homme décède après avoir été percuté par un train à la gare d'Aarschot: les signaux n'ont pas fonctionné

Un jeune homme de 20 ans est décédé jeudi soir à Aarschot (Brabant flamand), percuté par un train de marchandises alors que sa voiture se trouvait sur un passage à niveau, indique vendredi le parquet de Louvain. Selon un témoin, les barrières n'étaient pas fermées et les lumières blanches étaient allumées au moment de l'accident, la victime n'aurait donc pas franchi le passage sans autorisation.



Jeudi, vers 22h30, une voiture a été percutée par un train de marchandises sur le passage à niveau de la Winterstraat à Aarschot. Le véhicule a été traîné sur plus de cent mètres. Le conducteur, originaire de la commune flamande, a perdu la vie. Ses deux passagers, une fille de 18 ans et un homme de 21 ans, ont été légèrement blessés.

Selon un témoin, les barrières du passage à niveau n'étaient pas fermées et les lumières blanches, autorisant le passage, étaient allumées au moment de l'accident. Cela correspond aux premières constatations de l'expert en circulation dépêché par le parquet. Ce dernier a également envoyé le labo et le médecin légiste sur place.

L'enquête devra démontrer pourquoi les signaux d'avertissement n'ont pas fonctionné.