Une dispute éclate entre 2 voisins à Alost: l'un d'eux est en danger de mort après avoir été poignardé

Un homme est en danger de mort après avoir été poignardé, mardi soir, à Alost, a indiqué le bourgmestre d'Alost Christoph D'Haese. L'auteur des faits et la victime se connaissaient. On ne connait pas encore les circonstances des faits.



Les faits ont eu lieu vers 17h00 dans la Sint-Janstraat à Alost. Une dispute a éclaté entre les deux hommes, des voisins. Selon des témoins, la victime a été poursuivie en rue et s'est réfugiée dans un café où elle a été poignardée.

L'homme a été transporté à l'hôpital dans un état grave. L'auteur des faits a été rapidement appréhendé par une équipe de la police locale.