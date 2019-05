Un homme et une femme grièvement brûlés par l'explosion de leur tondeuse à gazon à Saint-Trond

Un homme et une femme ont été grièvement brûlés lundi après-midi à Saint-Trond après qu'une explosion a eu lieu dans la cabane de leur jardin. Ils ont été emmenés par les services de secours, arrivés rapidement sur les lieux, au centre pour grands-brûlés de Neder-Over-Heembeek. Les victimes étaient probablement occupées avec une tondeuse à gazon dans l'abri de jardin quand l'essence a pris feu et que l'explosion a suivi. La femme a été plus fortement touchée que l'homme. Elle a en effet été très fortement brûlée.