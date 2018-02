Un homme pointe un laser sur un hélicoptère de police: il devra comparaître devant le tribunal correctionnel

La police de la zone Kampenhout, Steenokkerzeel et Zemst a interpellé vendredi soir un homme de 25 ans qui pointait un laser en direction d'un hélicoptère de la police. L'individu devra comparaître devant le tribunal correctionnel fin février, a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde.



L'incident s'est produit alors que l'hélicoptère se posait à Brussels Airport. Le suspect agissait à bord d'une voiture au volant de laquelle il a pris la fuite. Il a néanmoins pu être appréhendé peu après et interrogé. Il a pu comparaître rapidement samedi matin et a été remis en liberté. Il devra comparaître fin février en correctionnelle pour détention d'arme prohibée et mise en péril volontaire du trafic aérien.