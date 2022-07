Un hôpital de Furnes recherche désespérément un pédiatre et offre 15.000 euros

(Belga) L'hôpital AZ West à Furnes recherche d'urgence un pédiatre et emploie les grands moyens, écrivait vendredi le Krant van West-Vlaanderen. Le directeur, Lieven Vermeulen, confirme: "qui pourra nous donner un bon tuyau peut recevoir une récompense de 15.000 euros", a-t-il déclaré à Belga.

L'hôpital est à la recherche d'un nouveau pédiatre depuis déjà quelques années. "Nous avons récemment appris que l'un de nos quatre pédiatres doit arrêter pour des raisons de santé. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre", ajoute le directeur. "La pérennité de notre service de pédiatrie et notre maternité est menacée." Pour Lieven Vermeulen, la pénurie de pédiatres a plusieurs causes. "Tout d'abord, les autorités limitent le nombre d'admissions en médecine mais ce nombre est calculé de manière stricte et ne tient pas compte des temps partiels ou des départs. Ensuite, la pédiatrie n'est pas la branche la mieux rémunérée en médecine. Donc la plupart des candidats choisissent une autre spécialisation ou travaillent dans des grands hôpitaux où le service de garde peut être réparti entre huit ou 10 collègues." L'hôpital ne ménage pas sa peine pour trouver le bon candidat et offre 15.000 euros à quiconque pourra l'aiguiller dans ses recherches. L'AZ West cherche en attendant des candidats même en dehors des frontières belges, jusqu'en Ukraine. "Mais les candidats hors Europe doivent faire reconnaître leur diplôme et c'est aussi régulièrement un problème." (Belga)