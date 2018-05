Un imam et son complice condamnés en Belgique: ils avaient escroqué un million d'euros aux fidèles...

Le tribunal correctionnel de Tongres a condamné un imam de 64 ans et son acolyte de 62 ans pour avoir escroqué une trentaine de fidèles pour une valeur de près d'un million d'euros. L'imam écope d'une peine de 30 mois d'emprisonnement, assortie d'une amende de 600 euros, tandis que le second prévenu est condamné, par défaut, à 40 mois de réclusion et à une amende de 6.000 euros.

Les faits, qui remontent à plus de huit ans, concernent des mensonges en escalade relatifs à l'achat d'une habitation, puis au paiement de droits de succession sur un héritage.

L'avocat du dignitaire musulman avait plaidé l'acquittement de son client, qui se dit lui-même victime des manœuvres frauduleuses de son comparse. Les deux hommes ont également été condamnés à indemniser leurs victimes à hauteur de 311.500 euros, un montant majoré des intérêts et des frais judiciaires.