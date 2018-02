Un incendie impressionnant ravage une carrosserie en Flandre: les dégâts sont importants (vidéo)

L'incendie qui ravageait samedi soir le bâtiment d'une entreprise de carrosserie situé Leuvensesteenweg, à Diest, était sous contrôle en fin de soirée, selon le premier échevin Jos Uyttebroek (sp.a). Les pompiers continuent d'arroser le site, une opération qui pourrait prendre un certain temps. L'incendie n'a pas fait de blessés mais les dégâts sont importants.

Le feu s'est déclaré samedi soir vers 19h00 et a rapidement pris possession du site. Des solvants et peintures étant entreposés dans le bâtiment, l'incendie était particulièrement difficile à maîtriser. Il avait été recommandé aux habitants des environs de garder portes et fenêtres fermées, et la chaussée avait été fermée au trafic. Les pompiers de Diest ont été assistés d'hommes du feu de Louvain, Overijse, Landen, Tirlemont, Scherpenheuvel et Aarschot. L'incendie était sous contrôle vers 22h30. L'entreprise a subi des dégâts matériels importants, le bâtiment étant endommagé. Plusieurs véhicules ont été carbonisés.