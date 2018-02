Un incendie impressionnant ravage une carrosserie en Flandre: de l'amiante s'est sans doute échappée (vidéo)

De l'amiante s'est sans doute échappée lors de l'incendie qui a ravagé une carrosserie de Diest, hier/samedi, ressort-il des premières analyses des pompiers et des experts descendus sur les lieux. Si ces résultats sont confirmés, un périmètre de sécurité sera établi et le site devra être décontaminé par des entreprises spécialisées, ont indiqué dimanche les autorités communales.

Le feu a pris samedi vers 19h00. Les pompiers de Diest, aidés de ceux de Louvain, Overijse, Landen, Tirlemont, Montaigu et Aarschot, ont mis plus de trois heures pour maîtriser le sinistre dont on ignore encore la cause. Personne n'a été blessé mais les dégâts matériels sont conséquents.