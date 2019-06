Un incendie se déclare dans une usine de déchets à Kampenhout: plan d'urgence déclenché, le voisinage évacué

Le plan communal d'urgence a été déclenché mercredi après-midi à Kampenhout, Haecht et Boortmeerbeek, en Brabant flamand, et le voisinage est évacué, annoncent les autorités communales de Haecht.



Un incendie s'est déclaré dans l'entreprise de traitement de déchets Renewi, située à Kampenhout. "Le feu est sous contrôle mais, à cause des conditions météorologiques, il y a un dégagement de fumée important qui provoque des nuisances", détaillent les autorités locales. Par mesure de précaution, les voisins sont évacués depuis 14h00 et dirigés vers la cafétéria d'un complexe de loisirs, où elles sont prises en charge par des employés de la commune.

Les riverains sont autorisés à se rendre chez un membre de leur famille ou un ami mais il est préférable de communiquer leurs coordonnées à la police. Les riverains qui ne sont pas évacués sont invités à garder les fenêtres et les portes fermées et à éteindre les systèmes de ventilation.