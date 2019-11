Un individu attaque soudainement des passants avec un bâton à Courtrai: trois blessés, dont deux grièvement

Un homme muni d'un bâton a attaqué des passants vendredi à Courtrai et a blessé trois personnes, dont deux grièvement, a indiqué samedi le parquet de Flandre occidentale. L'auteur des faits a été arrêté.



L'homme a traversé le centre-ville de Courtrai vendredi soir et a soudainement attaqué trois personnes au hasard avec un bâton. Deux des victimes sont grièvement blessées et la troisième souffre de blessures mineures. On ne connaît pas encore les raisons de cette attaque.