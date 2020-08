Un intrus surpris dans le jardin de Bart De Wever

Un homme a été interpellé dans le jardin du président de la N-VA et bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever, à Deurne, dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué la police locale. Bart De Wever a indiqué au journal Het Laatste Nieuws qu'il avait lui-même tenu en respect, à l'aide d'une carabine à air comprimé, l'individu, le temps de l'arrivée de la police.





La plus jeune fille de l'homme fort d'Anvers a remarqué un intrus muni d'une lampe de poche dans le jardin de la propriété familiale. Bart De Wever s'est visiblement montré assez intimidant avec le suspect et la police a pu interpeller l'homme qui semblait un peu confus. Une perquisition a également été menée à son domicile. Ses intentions ne sont pas claires.