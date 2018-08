Un phoque s’est échoué sur la plage de Knokke: un soigneur de Sea Life a récupéré l'animal (vidéo)

Présent à la côte belge ce samedi, Philippe a découvert un phoque échoué sur la plage devant le Grand Casino à Knokke.

Philippe nous a indiqué via le bouton orange Alertez-nous que des sauveteurs se sont rapidement rendus sur place "mais ne pouvaient rien faire lors de leur arrivée. Ils ont préféré attendre que les soigneurs de Sealife interviennent."

Contactée par nos soins, la police de Knokke a confirmé avoir été appelée suite à la présence du mammifère marin dès 11h ce matin.

Manu Potin qui est en charge des soins au Sea Life indiquait de son côté avoir reçu dans un premier temps des vidéos et ne pouvait pas dire si l’animal était en danger. "Quand on a reçu des films, il était dans l’eau en train de nager et non sur la plage. Je ne pouvais pas estimer s'il était malade ou pas. Nous n’avions pas plus d'informations. Je viens d’aller chercher un bébé phoque à Nieuport qui avait besoin d’aide. J’attends d’avoir plus de renseignements. J’ai demandé à être recontacté si le phoque était échoué sur la plage", déclarait-t-il vers 15h.

Moins d'une heure plus tard, un soigneur de Sea Life s'est finalement rendu sur les lieux pour venir en aide au phoque et lui apporter les premiers soins.



Ce n'est pas la première fois cette semaine que des vacanciers nous préviennent, via le bouton orange Alertez-nous, qu'un phoque s'est échoué sur une plage de la côte belge. Jeudi, notamment, nous avons reçu plusieurs photos d'un spécimen présent sur le sable à Westende.