Un magasin de meubles prend feu à Vilvorde: de l'amiante a pu se propager par la fumée (vidéo)

L'incendie a pu être maîtrisé par les services de secours.

Un important incendie s'est déclenché samedi soir dans un magasin de meubles à Vilvorde. Les services de secours ont bouclé le quartier et une trentaine d'habitants ont dû évacuer avant de pouvoir regagner leur habitation dans la nuit.

Le feu a pris vers 22h pour une raison encore inconnue et s'est propagé rapidement. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, les flammes avaient déjà percé la toiture du bâtiment, risquant de se propager aux bâtiments avoisinants, dont une autre boutique de meubles et une école. Les pompiers ont dès lors appelé en renforts les corps de Puers et de Bruxelles. L'incendie a finalement été maîtrisé dans la nuit. Aucun blessé n'a été évoqué. Les pompiers devaient encore rester sur place pendant quelques heures.

Il n'est pas exclu que de l'amiante se soit propagé lors de l'incendie. La ville demande à la population de ne pas manipuler la suie qui a pu apparaître sur les terrasses et jardins.





Une enquête est en cours



Vers 4h, les pompiers effectuaient les derniers travaux d'extinction, d'après un communiqué de presse de la commune. "En raison de l'âge du bâtiment, il est possible que de l'amiante ait été présent. L'enquête est en cours", d'après la communication. Les dépôts de cendres et de suie peuvent être signalés au numéro 02/255.45.11.

La ville de Vilvorde chargera un expert d'effectuer des analyses. Pour l'heure, pas de raison de paniquer, souligne la commune. Dans le quartier, les fenêtres et portes peuvent à nouveau être ouvertes. Elles avaient dû rester fermées à cause de la fumée. Le plan d'urgence, qui avait été enclenché par le bourgmestre, a été levé peu avant 4h.