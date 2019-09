Un Mouscronnois retrouvé mort dans le port de plaisance de Nieuport

Le corps sans vie d'un Mouscronnois de 62 ans a été retrouvé, dimanche après-midi, dans le port de plaisance de Nieuport. La victime a dû vraisemblablement glisser et est tombée dans l'eau, selon le parquet de Flandre occidentale, section de Furnes.



L'homme possédait un bateau dans le port de plaisance de la Watersportlaan. Le corps de l'infortuné a été retrouvé entre deux bateaux. La police de la navigation et les pompiers sont rapidement intervenus mais ils n'ont rien pu faire pour sauver la victime. Selon les premières constatations du médecin légiste, le décès n'est pas suspect. On ne parle pas non plus d'un suicide. L'homme a dû vraisemblablement tomber dans l'eau et est décédé.