Effondrement d'un bâtiment à Anvers: 6 personnes portées disparues dans les décombres

Au moins six personnes étaient encore portées disparues vendredi vers 17h00 à la suite de l'effondrement d'une partie de bâtiment en construction dans le quartier anversois du Nieuw Zuid. La Ville d'Anvers a demandé aux riverains de garder portes et fenêtres fermées et de rester chez eux. "Les rafales de vent peuvent soulever de la poussière. Les services de secours suivent la situation dans les environs". Des orages sont en outre attendus en fin de journée.

Une dizaine de personnes ont déjà été dégagées des décombres. L'état de santé des victimes n'est pas encore connu, mais certaines seraient grièvement blessées. Aucun décès n'a été rapporté. La gestion de l'incident engendre beaucoup d'embarras de circulation dans le quartier. Les services de secours et le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever, ont demandé d'éviter le Nieuw Zuid et de libérer l'espace au maximum afin de laisser les secours faire leur travail.

Le bâtiment partiellement effondré est un édifice scolaire, une école primaire avec un hall sportif. Les personnes blessées et disparues seraient essentiellement des ouvriers. "Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches", a commenté M. De Wever sur Twitter.