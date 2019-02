Un nouvel hôtel "au cœur de graves soupçons d'exploitation sexuelle de mineurs" à Anvers

Le bourgmestre d'Anvers Bart De wever (N-VA) a, pour la deuxième fois en quelques mois, fait fermer temporairement un hôtel de la métropole pour prostitution de mineurs, a indiqué son cabinet vendredi. L'établissement, situé sur la place reine Astrid (Koningin Astridplein) est fermé pour trois mois.



La police et la justice connaissaient cet hôtel comme étant un lieu d'exploitation sexuelle de mineurs. En janvier de l'année dernière, plusieurs personnes ont été condamnées pour trafic d'êtres humains et pour avoir laissé une jeune fille mineure se prostituer. L'hôtel a alors dû instaurer un système d'enregistrement de l'identité des clients ainsi qu'un contrôle de l'accès.





"Au cœur de graves soupçons d'exploitation sexuelle de mineurs"



Cependant, à l'automne dernier, la police a constaté lors de plusieurs contrôles que des filles mineures étaient encore présentes dans l'établissement, en compagnie d'hommes non inscrits. Bart De Wever a dès lors décidé de fermer temporairement l'hôtel pour des raisons de maintien d'ordre public.

"Cet hôtel est au cœur de graves soupçons d'exploitation sexuelle de mineurs, confirmée par diverses inspections et une première condamnation", a déclaré le porte-parole du bourgmestre Johan Vermant. "L'hôtel n'a pas non plus démontré avoir pris des mesures suffisantes pour enregistrer l'identité des clients et contrôler l'accès des visiteurs, en particulier les mineurs." La fermeture doit à la fois avoir un effet dissuasif sur les auteurs et encourager les tenanciers à agir.