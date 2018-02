Un pétrolier s'échoue sur un banc de sable à Zeebrugge: le navire a été confronté à un "Black Out"

Le pétrolier Sea Bay s'est échoué sur un banc de sable au large de Zeebrugge vendredi, vers 04h50, a indiqué le centre de coordination et de sauvetage en mer (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum). La situation est sous contrôle.



Juste avant 05h00, le navire a été confronté à un "Black Out", soit une perte de puissance. Le pétrolier a dérivé vers un banc de sable où il est resté coincé. L'incident n'a pas fait de blessés et n'a pas occasionné de dégât à l'environnement.