Un policier arrêté à Anvers dans une enquête sur une vaste organisation criminelle

Un policier a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur une organisation criminelle à grande échelle à Anvers, indique le parquet local, confirmant une information de VRT Nieuws.



Une famille assyrienne Y. est impliquée dans un trafic de drogues et d'armes, des activités de blanchiment d'argent et de corruption.



L'organisation criminelle cherchait également à acquérir une influence au sein de la police, d'administrations communales, de ports, du système bancaire, dans les cercles politiques et au sein de l'Église. Elle aurait sollicité plusieurs représentants des forces de l'ordre dans cette optique. Le policier en question aurait été arrêté jeudi soir lors d'une perquisition dans un commissariat du nord d'Anvers. Il a comparu ce vendredi devant un juge d'instruction, qui l'a placé sous mandat d'arrêt.



Un fonctionnaire communal corrompu aurait également fourni de faux documents d'identité contre rémunération à cette organisation.



L'enquête avait débuté en novembre 2017. Quinze personnes ont été interpellées mardi au cours de 46 perquisitions menées par la justice. Quatorze suspects ont été placés sous mandat d'arrêt.