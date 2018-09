Un rameur disparaît dans le canal de Willebroek à Grimbergen

Une opération de recherche a été lancée samedi soir dans le canal Bruxelles-Willebroek, à hauteur de Grimbergen, à la suite de la disparition d'un rameur. Ce dernier serait tombé dans l'eau aux alentours de 20H00, a indiqué Alain Habils des pompiers du Brabant flamand.

Les investigations n'ont rien donné avant d'être suspendues aux alentours de 22h30. Plusieurs corps de pompiers et la protection civile y ont notamment participé.



On ignore pour l'instant les circonstances de la disparition du rameur et comment celui-ci s'est retrouvé à l'eau. D'après les pompiers de la zone de secours Brabant flamand-ouest, une deuxième personne se trouvait à bord de l'embarcation et a bien été retrouvée.

Selon la même source, il y a peu de chances que le rameur disparu soit encore retrouvé en vie. Les opérations de recherche se poursuivront toutefois dimanche.