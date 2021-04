Un rassemblement de jeunes dégénère à Anvers: des policiers visés par des jets de bouteille, 2 personnes interpellées

Un incident s'est produit samedi soir sur les quais de l'Escaut à Anvers entre la police et un groupe de jeunes. Un agent a été légèrement blessé. Deux personnes ont été interpellées.



De nombreuses personnes se trouvaient sur les quais et les mesures sanitaires contre le coronavirus n'étaient pas toujours respectées. Quand la police a demandé à un groupe de jeunes de quitter les lieux, certains leur ont lancé des bouteilles. Plusieurs patrouilles sont arrivées en renfort. Les agents se sont servis de leur spray au poivre et de leurs matraques. Deux personnes ont été interpellées. L'incident était clos vers 22h30.