Un scout de 15 ans, de Malines, meurt percuté par un train

Un garçon de 15 ans est décédé samedi soir après avoir été renversé par un train dans les environs de Turnhout, en province d'Anvers. L'adolescent faisait partie d'une troupe de scouts malinois, les Thila Coloma. Il était parti avec la troupe en week-end scout dans la région, mais avait quitté le camp et ses camarades pour une raison encore inconnue, indique dimanche Jan Van Reusel, porte-parole des Scouts et guides de Flandre. Le garçon de 15 ans avait quitté le terrain occupé par les scouts samedi en début de soirée, à vélo. Quand sa disparition a été remarquée, le staff de la troupe scout s'est mis à sa recherche, prévenant également la police. Il est apparu que le garçon s'est retrouvé impliqué dans un accident de train dans les environs de Turnhout. Emmené vers un hôpital d'Anvers, il y est décédé un peu plus tard. La fédération des Scouts et guides de Flandre indique ne pas pouvoir communiquer davantage de détails sur les circonstances de l'accident et les raisons du départ du jeune homme du camp.