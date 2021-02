Un SDF allemand atteint du Covid à Aarschot: la commune le loge dans un hôtel vide

A Aarschot, en Flandre, un SDF allemand positif au coronavirus est désormais logé dans un hôtel vide pour qu’il puisse rester en quarantaine. C’est la commune qui a pris cette décision car le sans-abri de 55 ans ne respectait aucune mesure liée au Covid-19.

C’est dans un hôtel 3 étoiles vide que loge désormais un homme de 55 ans. Un sans-abri allemand infecté par le coronavirus, il est gardé par des policiers jours et nuits. "Il n’a pas de maison, pas de revenu, pas de proches, explique Gwendolyn Rutter, bourgmestre d’Aarschot. Nous avons donc décidé de le loger dans un hôtel vide. Il est nourri grâce au CPAS."

Auparavant, l’homme, confus, est entré dans l’appartement de Maria pour trouver à manger. "Je suis rentrée du marché et je me suis dit: ‘C’est bizarre, la porte est ouverte.’ Il était là. J’ai poussé la porte et je l’ai vu. Il disait: ‘Petit déjeuner, petit déjeuner’ (en anglais, ndlr.)"

Une chambre, des policiers, la commune se justifie: "Oui, c’est un coût pour la communauté, mais d’un autre côté s’il se promène et infecte d’autres personnes, cela coûtera autant d’argent. Nous allons aussi essayer de récupérer cette somme auprès des autorités allemandes."

Le sans-abri a l’obligation de rester dans sa chambre d’hôtel jusqu’à samedi.