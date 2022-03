Un sexagénaire meurt noyé à Tremelo: "Il est tombé tête la première dans l'eau froide"

Un homme de 63 ans a fait une chute accidentelle et mortelle, dimanche soir, dans la rivière du Laarbeek à Tremelo, dans le Brabant flamand, a indiqué le parquet de Louvain.



Son corps a été découvert vers 19h00 à hauteur du parc à conteneurs de Tremelo-Werchter. "Un médecin légiste s'est rendu sur place et a conclu à un décès accidentel", a précisé le parquet. "Le sexagénaire est tombé tête la première dans l'eau froide. Il est entré en état de choc et est décédé plus tard."