Cinq personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de l'agression d'un supporter de Manchester City par des fans du Club de Bruges, mardi soir à Tronchiennes, a indiqué mercredi le parquet de Flandre orientale. Les jours de la victime, âgée de 63 ans, sont en danger.

Les faits se sont déroulés vers 22h40 sur un parking situé le long de la E40. Le match, lors duquel les Anglais se sont imposés sur le score de 1-5, avait débuté à 18h45 au stade Jan Breydel de Bruges. Selon les premiers éléments de l'enquête, le sexagénaire originaire de Ninove s'est fait dérober son écharpe de Manchester alors qu'il se trouvait au magasin de la station-service. Lorsqu'il a voulu la récupérer à l'extérieur, une bagarre impliquant plusieurs suspects a éclaté. Les secours sont arrivés sur place et ont transporté l'homme à l'hôpital. Les cinq supporters brugeois ont été interpellés dans la nuit à la demande du parquet.

"Nous avons été partout en Angleterre et en Europe et n'avons jamais été agressés. Pour la première fois en Belgique, nous avons été victimes de violence inconsciente", a témoigné mercredi son fils, par ailleurs président d'un fan club belge de Manchester City appelé "Blue Moon Belgium". Il ajoute que son père a été "laissé pour mort".

Le Club de Bruges a pris connaissance des faits "avec effroi". "Nous condamnons toute violence, à l'intérieur comme à l'extérieur du stade. Nos pensées vont vers la famille et les amis de ce supporter de Manchester City", ont réagi les champions de Belgique. La formation anglaise s'est de son côté dit "choquée et attristée". "Nous sommes en contact avec le Club de Bruges ainsi que les services de police belges et mancuniens pour rassembler davantage d'informations. Nos meilleurs sentiments accompagnent le supporter et ses proches."

D'autres supporters des Blauw en Zwart se sont tristement mis en évidence mardi soir. Trois d'entre eux ont été interpellés pour avoir attaqué un bus de fans anglais avant la rencontre. La police est rapidement intervenue. Arrêtés administrativement, la cellule Football devra décider de leur sort. Un volet judiciaire pourrait également suivre, a précisé la police locale, notamment pour les dégâts causés au véhicule.