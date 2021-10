(c) AFP

Cinq personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de l'agression d'un supporter de Manchester City par des fans du Club de Bruges, mardi soir à Tronchiennes, a indiqué mercredi le parquet de Flandre orientale. Les jours de la victime, âgée de 63 ans, sont en danger. Les faits se sont déroulés sur un parking situé le long de la E40. "Nous avons été partout en Angleterre et en Europe et n'avons jamais été agressés. Pour la première fois en Belgique, nous avons été victimes de violence inconsciente", a témoigné mercredi son fils, par ailleurs président d'un fan club belge de Manchester City appelé "Blue Moon Belgium". Il affirme que son père a été "laissé pour mort" après avoir été attaqué en raison du fait qu'il portait une écharpe de City. La rencontre entre Bruges et Manchester, dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, s'est déroulée mardi soir au stade Jan Breydel. Les Anglais se sont imposés sur le score de 1-5.