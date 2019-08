Un tram déraille et heurte un immeuble à Anvers: 4 blessés

Un tram a déraillé et heurté un immeuble mardi soir dans le district anversois de Deurne, faisant quatre blessés parmi les passagers, a indiqué la police locale. Le complexe de logements a été évacué car des contrôles de stabilité doivent être menés.



Le chauffeur du tram a été grièvement blessé et trois passagers présentent des blessures plus légères. La circulation des trams sera perturbée dans la journée à Anvers.