Un trentenaire décède en Flandre après une chute avec sa trottinette électrique

Un homme de 38 ans est décédé dimanche à Laakdal, en province d'Anvers, après avoir fait une lourde chute alors qu'il circulait sur sa trottinette électrique. Il a souffert d'une fracture du crâne et n'a pas survécu à ses blessures, a-t-on appris auprès de la zone de police locale.





L'homme se trouvait à une soirée à Laakdal et devait y passer la nuit auprès de sa famille. En route sur sa trottinette électrique vers le lieu où il devait passer la nuit, il est entré en collision avec un poteau placé pour signaler un rétrécissement de la chaussée. Il est alors tombé très lourdement au sol et a subi une fracture au crâne, à laquelle il n'a finalement pas survécu. Aucune autre personne n'a été impliquée dans cet accident.