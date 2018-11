Une adolescente de 14 ans se retrouve bloquée sous un camion à Aartselaar

Une adolescente de 14 ans a été renversée par un camion ce mercredi en début de soirée à Aartselaar (Anvers), a fait savoir la police locale. La victime a été grièvement blessée mais sa vie n'est pas menacée.



L'accident, dont les circonstances restent à déterminer, est survenu au carrefour de la Boomsesteenweg et de la rue de Bist. L'adolescente s'est retrouvée bloquée sous le camion et a été délivrée par les services de secours.



L'intersection où l'accident s'est produit constitue l'un des points noirs auxquels l'Agence flamande des routes et de la circulation (AWV) s'attaquera au cours des prochaines semaines en termes de réglementation des feux de signalisation et d'infrastructures.