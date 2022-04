Une collision dans l'écluse de Terneuzen provoque des perturbations dans le North Sea Port

(Belga) Une collision dans le complexe d'écluses de Terneuzen a entraîné une interruption de la navigation dans le port de Gand. Douze navigations entrantes et sortantes n'ont pas pu avoir lieu et doivent être reprogrammées, a précisé mercredi Johan Bresseleers, porte-parole du port.

L'écluse a été endommagée après qu'un bateau est entré en collision avec un autre, ce qui l'a fait heurter la porte de l'écluse. Une équipe est sur place pour analyser le problème et évaluer les dégâts. Le premier bateau, l'Embla de 153 m de long, a été heurté par le Bothniaborg de 82 m de long. Il n'y a que des dommages aux bateaux au-dessus de la ligne de flottaison et aucune fuite. Il n'y a pas eu de blessés non plus. (Belga)