Une collision entre une voiture et un camion sur la E40 fait un blessé grave

Une voiture et un petit camion sont entrés en collision samedi soir sur la E40 à la hauteur de la sortie Ostdunkerque. Un des conducteurs, originaire de La Panne, est grièvement blessé.



L'accident s'est produit vers 22h30 sur la bretelle de sortie de l'autoroute. Une voiture a percuté un camion léger et est partie en tonneaux. Son conducteur, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital. Ses jours étaient en danger samedi soir.Le camion s'est, lui, couché sur le flanc. Le chauffeur a également été admis à l'hôpital mais pour des blessures plus légères.