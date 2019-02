Une dame âgée passe près d'une semaine aux côtés de son compagnon décédé à Jabbeke

(C) Googlemaps

Des habitants de Jabbeke ont fait une macabre découverte ce samedi dans la maison de leurs voisins, un couple de personnes âgées, relate le quotidien flamand Het Laatste Nieuws. Inquiétés par le fait que le courrier ne soit plus relevé depuis plusieurs jours et que les volets soient longtemps restés baissés, ils se sont rendus chez leurs voisins.



Leur voisine septuagénaire est venue leur ouvrir la porte. Après quelques instants, elle a finalement indiqué que son compagnon, âgé de 76 ans, était mort depuis six jours. La dame, qui serait atteinte de démence, a donc passé près d'une semaine aux côtés de son défunt compagnon.



L'homme, qui prenait soin de sa compagne, est décédé de mort naturelle. Le couple n'avait pas d'enfant. La dame a été emmenée dans une maison de repos.