Une vidéo sur les réseaux sociaux montre une dame blessée à la tête dans un bus près d'Anvers: la police enquête

Une vidéo, dont certains passages peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs, circule en ce moment sur les réseaux sociaux. On y voit une dispute éclater dans un bus De Lijn de la ligne 610 reliant Anvers et Oelegem. L'altercation implique une dame et une ou plusieurs autres personnes. Des rires se font entendre en arrière plan. Toute la scène ne figure pas dans la vidéo, mais les dernières images montrent la dame hors du bus, au sol, le visage en sang.

D'après nos confrères de Het Laatste Nieuws, la dame est âgée de 57 ans et les faits sont survenus mercredi vers 19H. La dame aurait subi une chute grave et a été gravement blessée à la tête, peut-être après avoir été poussée. L'état de santé de la dame serait préoccupant.

Le média flamand transcrit une partie des échanges entendus dans la vidéo durant la dispute. Une personne crie "Raciste!" à l'encontre de la dame, qui répond: "Je ne suis pas raciste, il me frappe!".

Contactée par Het Laatste Nieuws, la police indique avoir lancé une enquête et être au courant de la vidéo qui circule. "Nous avons déjà eu cette vidéo hier soir, c'est une version coupée de ce qui s'est passé. Dans de tels incidents, on ne sait pas immédiatement qui a fait quoi. C'est pourquoi nous menons une enquête, y compris en utilisant toutes les images", a déclaré un membre de la zone de police d'Anvers.

Selon le parquet d'Anvers, cité par le média flamand, un suspect dans la querelle a été identifié et interrogé. C'est une femme de 36 ans. Elle a été libérée après l'interrogatoire, mais l'enquête se poursuit. Selon le parquet d'Anvers, il n'est pas certain que cette femme ait poussé quelqu'un en sortant.