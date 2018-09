Une émission de la VRT sur l'organisation "Schild and Vrienden" provoque l'indignation du monde politique en Flandre

Les propos racistes, sexistes et antisémites tenus au sein de l'organisation flamande "Schild & Vrienden" ont suscité l'étonnement et la réprobation du monde politique au nord du pays.



"On pourrait en rire. On pourrait le balayer comme une stupidité. Mais ce serait minimiser. C'est quelque chose qui doit nous inquiéter. Pas ma Flandre", a ainsi réagi sur Twitter le président du CD&V Wouter Beke. Du même parti, la ministre flamande de l'Enseignement, Hilde Crevits, s'est elle dite "très touchée". "Toute la semaine, on a parlé du niveau de notre enseignement. Après l'émission de mercredi soir, il est douloureusement clair que nous avons avant tout besoin de citoyenneté", a-t-elle écrit sur le réseau social. "Aucun respect pour ceux qui pensent autrement. Rêver de gros bras et frimer avec des armes. Rire de bébés mourants et n'avoir que les valeurs occidentales à la bouche? C'est une sorte de bouclier et d'amis dont personne n'a besoin", a pour sa part tweeté la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, Zuhal Demir (N-VA). "Hier soir, j'ai vu des choses horribles. Ce n'est pas ma Flandre et ce ne sont pas mes valeurs", a renchéri, toujours sur Twitter, Theo Francken (N-VA), le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la migration.

"La jeunesse flamande peut être plus résistante mais ça signifie qu'il faut lutter ensemble pour nos valeurs, et donc contre le racisme, l'antisémitisme et le sexisme. Une enquête devra montrer qui a posté/liké", a-t-il ajouté. "Cela ne doit pas rester sans conséquence", a enfin réagi la présidente de Groen Meyrem Almaci, rejointe par la présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten. "Le fascisme menace jusqu'au coeur de l'université et du conseil de la jeunesse. Cela ne peut pas rester sans conséquence. Agir avec tous les moyens juridiques possibles", a tweeté cette dernière. Cette avalanche de réactions fait suite au reportage de la VRT, diffusé mercredi soir et consacré à "Schild &Vrienden". A la lumière des discussions tenues dans des groupes de chat que le magazine Pano de la chaîne flamande a infiltré, le mouvement conservateur y apparaît radical, raciste, sexiste et antisémite.