Une explosion dans un labo de l'université de Gand fait un blessé

Une personne a été blessée mardi lors d'une explosion survenue dans un laboratoire de la faculté des sciences de bioingénierie de l'UGent, à Gand, ont indiqué les pompiers. La victime souffre de brûlures au visage et a été emmenée à l'hôpital. Les dégâts dans le laboratoire sont importants et le bâtiment a été évacué.



L'explosion s'est produite vers 17 heures dans le bloc B de la faculté, pour une raison encore inconnue. Au moment des faits, 15 personnes étaient présentes dans le laboratoire. L'université précise que la victime est un doctorant et non un étudiant.