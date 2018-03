Une femme est décédée dans la nuit de vendredi à samedi à la suite d'une chute depuis son appartement situé au 6e étage d'un immeuble à Saint-Nicolas, annonce le parquet de Flandre orientale. La police judiciaire et un médecin légiste se sont rendus sur place.



Le parquet a ouvert une enquête et plusieurs personnes ont été entendues. Les circonstances de la chute ne sont pas claires à ce stade et toutes les pistes sont envisagées par le parquet, y compris un acte malveillant.