Une femme de 25 ans retrouvée sans vie dans son lit à Heers: le parquet enquête sur une "mort inhabituelle"

Le parquet du Limbourg a ouvert mardi une enquête sur la mort inhabituelle d'une femme de 25 ans, retrouvée sans vie dans son lit à Heers, dans le sud du Limbourg. Deux personnes qui se trouvaient à son domicile ont été emmenées pour être interrogées. "La cause du décès est toujours en cours d'investigation. Peut-être aurons-nous plus d'informations plus tard dans la journée", a indiqué Anja De Schutter, magistrate de presse du parquet du Limbourg.



Tard dans la soirée de lundi, les services d'urgence ont été appelés dans un appartement de Heers. Ceux-ci ont tenté de prodiguer les premiers soins à la jeune femme, qui est malgré tout décédée d'une cause encore inconnue. Une équipe de médecins légistes a effectué une autopsie externe mais, afin d'obtenir davantage de clarté sur la cause possible du décès, une autopsie plus approfondie est en cours.