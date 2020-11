Une fête avec plus de 100 personnes arrêtée par la police à Anvers: "Les agents ont trouvé une dizaine de tables dressées" (vidéo)

La police a interrompu une fête jeudi soir dans le quartier juif d'Anvers, où au moins 33 personnes étaient présentes. 32 d'entre elles sont majeures et peuvent donc à être assignées à comparaître immédiatement, selon le parquet d'Anvers.

La police a découvert vers 19 heures que de nombreuses personnes étaient réunies dans un bâtiment. Soupçonnant une "lockdown party", les agents se sont d'abord placés en observation. Quand ils sont intervenus, la porte était fermée, ce qui indique qu'ils ont pu être repérés. Les caméras de sécurité ont ensuite montré que de nombreux fêtards avaient déjà quitté les lieux.

Après avoir forcé la porte, la police a découvert une dizaine de tables dressées pour environ 120 couverts. "Lorsque les membres de l'unité mobile et des équipes de district sont entrés dans la salle des fêtes, tous les invités s'étaient enfuis. La police a trouvé une dizaine de tables de fête dressées pouvant accueillir environ 120 personnes", explique Wouter Bruyns, porte-parole de la police anversoise, à la Gazet Van Antwerpen.



© Politie Antwerpen

"Entre les différentes chaises et tables, la distance de sécurité d'un mètre et demi n'était pas respectée. Il semble que les fêtards avaient quitté la salle en toute hâte", précise Wouters Bruyns. Dans la cuisine, les casseroles étaient toujours sur le feu et les fours toujours allumés, relate la Gazet Van Antwerpen.

Les policiers ont constaté la présence de 33 personnes sur place. Le tribunal de police convoquera les personnes présentes, y compris celles qui seront éventuellement identifiées sur base d'images vidéos. Elles risquent une peine de huit jours à trois mois de prison et une amende de 208 à 4.000 euros.

Deux personnes ont également été interpellées pour séjour illégal et une autre pour avoir troublé l'ordre public.