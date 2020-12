Une fête d'entreprise interrompue par la police à Balen: des friteries et du matériel de DJ saisis

La police a interrompu vendredi après-midi une fête d'entreprise qui se tenait à Balen, dans la Campine anversoise, qui réunissait à un moment une trentaine d'invités. Elle a également saisi deux friteries, du matériel de DJ et une voiture.



"Le directeur a fait valoir qu'il s'agissait d'un groupe de personnes qui travaillent ensemble mais ce n'est naturellement pas une excuse valable", a souligné le commissaire Robert Lehaen de la zone de police locale. Si une partie des fêtards est rentrée à son domicile avant que la police ne puisse intervenir, les agents ont tout de même réussi à identifier sept employés, en plus gérant, un DJ et les exploitants de deux friteries.

Le matériel de ces derniers a été confisqué, ainsi que la voiture du DJ. Cette fête d'entreprise est considérée comme une "lockdown party", a expliqué le commissaire, mettant en avant la présence du DJ et d'alcool. "Ce n'était pas un rassemblement familial." Toutes les personnes présentes et les organisations recevront une convocation et devront comparaître au tribunal.

