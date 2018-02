Une fille de 17 ans agressée sexuellement par cinq jeunes en Flandre: la police lance un appel à témoins

La police locale de la zone Hano (Hamont-Achel-Neerpelt-Overpelt) vient de lancer un appel à témoins pour tenter d'obtenir des informations sur l'agression sexuelle d'une jeune fille de 17 ans survenue le dimanche 28 janvier à la sortie d'une soirée à Neerpelt, en province de Limbourg.

Alors que la victime quittait la salle paroissiale de Sint-Huibrechts-Lille (Neerpelt), où avait lieu la fête "Liller Giganacht 2018", elle a été importunée par un groupe de cinq jeunes garçons.

Une plainte pour agression sexuelle avec violences a ensuite été déposée à la police, a confirmé dimanche le parquet de Limbourg. La police et le parquet ont lancé un appel à témoins. Un des cinq jeunes hommes portait un pull gris et serait âgé d'une vingtaine d'années. Il est demandé à toute personne qui dispose d'informations à ce sujet de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone: 011/44.08.20.