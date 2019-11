Une fillette de 8 ans grièvement blessée après être tombée dans un escalier de son école à Gand

Une fille de troisième primaire, âgée de huit ans, a été grièvement blessée jeudi après avoir chuté dans les escaliers de son école située à Gand. C'est l'administration de la Katholieke Opvoedingsgemeenschap (KLIM) qui a annoncé la nouvelle, confirmée par la section gantoise du parquet de Flandre orientale. L'enfant est aux soins intensifs de l'hôpital universitaire de Gand.

L'accident s'est produit vers 15h10 dans cette école située Sint-Pietersaalststraat à Gand. La direction de l'établissement précise qu'elle investigue actuellement, avec la police et le parquet, la cause de la chute de la fillette. Tout semble cependant indiquer qu'il s'agit d'un accident très regrettable, aux conséquences dramatiques, précise-t-on. Le labo de la police judiciaire fédérale est descendu sur place et des témoins ont été entendus.