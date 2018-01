Une jeune adolescente de 16 ans retrouvée morte dans un manège à Wemmel

Le corps sans vie d'une jeune fille de 16 ans originaire de Ganshoren a été retrouvé hier soir dans un manège de Ganshoren, nous rapporte ce matin le site HLN. Il a été découvert par une personne qui ramenait son cheval dans l'enceinte du manège. Le corps de la jeune femme gisait sur la piste. "Le laboratoire et le médecin légiste sont descendus sur place mais, pour le moment, aucun élément ne laisserait croire à l'intervention d'un tiers", explique Gilles Blondeau du parquet de Halle-Vilvoorde. Et de préciser: "Une autopsie doit encore être effectuée pour déterminer les causes de la mort." La fille est peut-être tombée de son cheval. L'enquête le déterminera.